محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات البناء المخالف خلال إجازة العيد

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأحد، على رؤساء الأحياء والمختصين تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على مدار الساعة؛ لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد.

وشن حي العجمي، برئاسة السيد موسى، حملة تمكنت من إزالة غرفتين تم بناؤهما بشارع مغلق بمنطقة أبو يوسف، بينما نفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع حملات لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة حشبية بمنطقة أبيس والتحفظ على نصف طن حديد وغيرها من الأدوات المستخدمة في المخالفة وكذا إزالة أسوار بمنطقة أبيس، والتحفظ على كمية من الاسمنت فضلا عن إزالة تعديات عبارة عن بناء مقابر بدون ترخيص بمنطقة الحسينية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذ حي العامرية ثان، برئاسة اللواء حسين لبيب، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف أسفرت عن فك شدة خشبية بالدور الأرضي بقرية 7 بنجر السكر، بينما شهد حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة لإزالة أعمال البناء المخالف، أسفرت عن إزالة أسوار حول قطعة أرض بشارع خورشيد قبل ملعب السلام وتم هدم السور بالكامل حتى سطح الأرض وإيقاف أعمال بناء أعلى العقار الكائن أرض الشركة المتحدة متفرع من ش مسجد بدر، وتم التحفظ على كميات من الأخشاب والأسمنت فضلا عن إزالة سور مخالف على قطعة الأرض الكائنة خلف مدرسة الوطنية.

وعلى جانب آخر، شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع صلاح الدين والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأسمنت، وفك شدة خشبية بالدور الأول علوي بقرية أبيس 8، والتحفظ علي كمية من الأخشاب، فضلا عن إزالة حوائط وأسوار بقطعة الأرض الكائنة قرية أبيس 8، وإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن بناء سقف لمحل بالدور الأرضي بقرية أبيس 8 تم إيقاف الأعمال والتحفظ على كمية من الأخشاب وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابعت هدى أبو كليلة، رئيس حي المنتزه ثان، أعمال إزالة الأعمدة المخالفة بالدور الأول بحوض ١٣، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة بالكامل.