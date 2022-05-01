أوكرانيا تعلن مقتل نحو 23 ألفا و500 جندي روسي منذ بداية العملية العسكرية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مقتل حوالي 23 ألفا و500 جندي روسي وتدمير 1026 دبابة و192 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير والأول من مايو بلغ حوالي 23 ألفا و500 جندي و1026 دبابة و2471 عربة قتال مصفحة و451 منظومة مدفعية و151 من الصواريخِ متعدّدِة الانطلاقِ و80 من أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات و192 طائرة و155 مروحية و1796 مركبة آلية و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و245 طائرة بدون طيار و32 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة متنقلة للصواريخ البالستية قصيرة المدى".

وأضافت أن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط 84 صاروخ كروز منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وبحسب البيان، تكبد الجانب الروسي أكبر الخسائر خلال اليوم الماضي في بلدة إيزيوم بمنطقة خاركيف.