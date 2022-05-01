«مستقبل وطن» في كفر الشيخ يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية شنو

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، حفظة القرآن الكريم بقرية شنو، برعاية النائب سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، وتم تقديم هدايا وشهادات تقدير للفائزين، وإهداء إحدى المتسابقات رحلة عمرة لفوزها بالمركز الأول.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، بإشراف الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ.

بحضور النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والمهندس عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب محمد عبدالحميد عرابي، عضو هيئة مكتب المحافظة.

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، إن المسابقة شارك فيها 850 متسابقا تم تكريمهم جميعا، كما تم توزيع أكثر من 200 ألف جنيه على المتسابقين واختيار 35 منهم للمستوى الأول من الفائزين، وإهداء رحلة عمرة للفائزة الأولى فى المسابقة، ومنحها مبلغ 500 جنيه شهريا لمدة عام، وإهداء جميع الفائزين هدايا تذكارية.