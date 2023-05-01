قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إنّ إجراءات عديدة اتخذتها الوزارة في سبيل تعزيز علاقات العمل وتنفيذ خطة الدولة في رعاية وحماية العمال، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال فعالية الاحتفال بعيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمصنع الشرقية للسكر، اليوم الاثنين، أن الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية في الخارج ومنها منظمة العمل الدولية في مشروعات عديدة، أبرزها تعزيز علاقات العمل في الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل، وأثره على الاقتصاد بشكل عام.

وأشار إلى إصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء النقابات العمالية في أكتوبر الماضي، كأحد أدلة الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل.

ولفت إلى الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية التكميلية لعدد من الشركات لانتخاب مجالس إدارة المنظمات والأعضاء المنتخبين في مجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال.

وأفاد باستمرار الحوار الاجتماعي بين كل الأطراف المعنية للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يلبي تطلعات طرفي الإنتاج ويحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.