رئيس الوزراء الياباني يعتزم زيارة كوريا الجنوبية الأحد المقبل

ذكرت مصادر حكومية يابانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم زيارة كوريا الجنوبية لمدة يومين اعتبارا من يوم الأحد المقبل؛ للقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

وتوقعت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية أن يؤكد كيشيدا ويون التعاون الوثيق بين بلديهما في الرد على تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وستكون زيارة كيشيدا المقررة إلى كوريا الجنوبية، الأولى التي يقوم بها لسول منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021 والأولى منذ أن اتفق كيشيدا ويون على استئناف "الدبلوماسية المكوكية" أو الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين في قمة في طوكيو في مارس الماضي.

وكان يون وكيشيدا قد اتفقا على استئناف ما تسمى بـ"الدبلوماسية المكوكية" عندما زار يون اليابان في مارس الماضي. وكان شينزو آبي آخر رئيس وزراء ياباني يزور كوريا الجنوبية في فبراير 2018، خلال دورة الألعاب الشتوية في "بيونجتشانج".

ومن جهة أخرى، تكهنت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أول امس السبت أن الدفع من أجل ترتيب زيارة يقوم بها رئيس وزراء اليابان إلى سول، قبل قمة مجموعة السبع، يمثل مسعى لتحسين العلاقات الثنائية والرد بشكل أفضل على برامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.