تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وتبين من التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، إزالة 19 تعديا بواقع (10 تعديات على مساحة 875 مترا على أراضي ولاية: الأملاك، والري، والصرف، والسكة الحديد + 9 تعديات على مساحة 8 قراريط أرض زراعية)؛ ليصل إجمالي ما تم إزالته (على مدار يومي السبت والأحد الماضيين) إلى 55 تعديا منها (36 تعديا بالبناء المخالف على مساحة 2014 مترا من أملاك دولة + 18 تعديا على مساحة 15 قيراطا و12 سهما أرض زراعية).

وكلف المحافظ، مسئولي الأجهزة التنفيذية والأمنية، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات الرسمية، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

ووجه بالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بالمراكز، وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من من حملات الإزالة تنفذ على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت الماضي المرحلة الأولى وتستمر حتى 19 مايو الجاري، وتليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.