أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 469 ألفا و840 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 469 ألفا و840 جنديا، بينهم 1120 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7312 دبابة، منها 5 دبابات أمس الثلاثاء، و14067 مركبة قتالية مدرعة و12024 أنظمة مدفعية و1053 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و780 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 348 طائرة، و325 مروحية، و9538 طائرة مسيرة، و2126 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و16175 من المركبات وخزانات الوقود، و1980 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.