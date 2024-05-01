يستضيف مشروع "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة الأمريكية في القاهرة، لقاءً مفتوحًا بعنوان "النكبة الفلسطينية الجديدة والمقاومة العالمية للاستعمار".

ومن المقرر أن ينعقد اللقاء يوم الإثنين 13 مايو، في تمام الساعة السادسة، بالقاعة الشرقية بمقر الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير.

ويُقام اللقاء إحياءً لذكرى نكبة عام 1948، وبينما يواجه الشعب الفلسطيني في وقتنا الحالي نكبة جديدة في غزة؛ يعد الاستيلاء على الأراضي إحدى الاستراتيجيات الاستعمارية الرئيسية المستخدمة في فلسطين منذ نكبة عام 1948.

كما يناقش اللقاء كيف كان الاستيلاء على الأراضي عنصراً مكملاً للحروب كوسيلة للتوسع الاستعماري، وكيف تستغله الحكومات والمؤسسات المختلفة، وما هو دور سحب الاستثمارات في مواجهة هذا التوسع.

ويستضيف اللقاء أنورادها ميتال، المؤسِسة والمديرة التنفيذية لمعهد أوكلاند، ورئيسة مجلس الإدارة المستقل لشركة "بين أند جيري"، ويدير الحوار الدكتورة رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية المشاركة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومديرة مشروع حلول للسياسات البديلة.

ويذكر أن ميتال قد حصلت على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة فيرابند لعام 2022، وجائزة كلنا من أجل العدالة المقدمة من "معهد التفاهم في الشرق الأوسط"، وجائزة ادعم المستقبل المقدمة من ائتلاف المنح المسئولة، كما حصلت على لقب "المفكر الأكثر قيمة" من قبل مجلة ذا نيشن في عام 2008.

فيما قامت ميتال بتأليف وتحرير العديد من الكتب والتقارير، بما في ذلك فلسطين: "من أجل الأرض والحياة"، ولها العديد من الإسهامات ومقالات الرأي التي نُشرت في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، ونيويورك تايمز، وغيرها.

وتم استضافتها بشكل متكرر على قنوات سي إن إن وبي بي سي الدولية، وسي بي سي، واي بي سي، والجزيرة، وإن پي آر، وعادةً ما تُطلب الأستاذة ميتال للشهادة أمام الكونجرس الأمريكي والأمم المتحدة.