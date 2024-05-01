ألمانيا وبولندا تحتفلان بمرور 20 عاما على انضمام الأخيرة للاتحاد الأوروبي

في الذكرى العشرين لانضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي، تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك نظيرها البولندي رادوسلاف سيكورسكي في المدينتين التوأم فرانكفورت على نهر الأودر الألمانية وسلوبيش البولندية.

ويعتزم الوزيران زيارة الجامعة البولندية في سلوبيش قبل ظهر اليوم الأربعاء، والمشاركة في مهرجان أوروبي، والسير سويا عبر جسر نهر أودر إلى فرانكفورت.

ودشن البلدان حقبة جديدة من الشراكة هناك عام 2004 عند هذا الجسر خلال منتصف الليل واستقبلهما آلاف المواطنين المحتفلين.

وتعتزم بيربوك وسيكورسكي أيضا التحدث إلى الطلاب في جامعة فيادرينا الأوروبية في فرانكفورت على نهر الأودر. وسيجتمع أيضا رئيس حكومة ولاية براندنبورج الألمانية ديتمار فويدكه، ومارشال منطقة لوبوسكي، وحاكم مقاطعة لوبوسكي، وعمدة سلوبيش، وعمدة فرانكفورت (أودر) في حفل في سلوبيش.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي توسع شرقا قبل 20 عاما. وفي الأول من مايو 2004 انضمت بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا والتشيك والمجر وقبرص إلى الاتحاد الأوروبي. ويطالب فويدكه غرب الاتحاد بالتركيز بشكل أكبر على الدول الواقعة في شرقه.