ماليزيا تعتزم زيادة رواتب الموظفين الحكوميين من ديسمبر

ذكر رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أنه سيتم زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية، بواقع أكثر من 13%، من ديسمبر المقبل، حيث تتطلع الحكومة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف العملة.

وقال أنور إبراهيم في كوالالمبور، اليوم الأربعاء، إن زيادة الرواتب تشمل تخصيص أكثر من عشرة مليارات رينجيت(.12 مليار دولار)، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الحكومة ستضمن أيضا حصول موظفي الخدمة المدنية على حد أدنى للدخل الشهري، يزيد عن ألفي رينجيت كحد أدنى، من 1795 رينجيت حاليا.

جدير بالذكر أن اقتصاد ماليزيا تسارع بأكبر وتيرة له، خلال عام، في الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى حدوث انتعاش أقوى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.