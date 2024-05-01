أصبح سكان المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على موجة مطرية غزيرة، إثر سحب ركامية رعدية، حيث هلعت الجهات المعنية عبر فرق الطوارئ بإغلاق الأنفاق والجسور والشوارع الرئيسية.

وأعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام احترازيًا تزامنًا مع الحالة المطرية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضحت صور فضائية مباشرة حزامًا من السحب الرعدية يمتد على أنحاء واسعة من منطقة الرياض إداريًّا؛ بما فيها العاصمة، ويطال وسط المنطقة الشرقية، ويشمل بذلك الدمام والخبر وحتى حوض الخليج العربي.

وتترافق هذه السحب - وفق موقع طقس العرب - بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد؛ مما يؤدي إلى جريان كبير للأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه.

📍 الريــــــــاض#سحابة قمعية مهيبة تعتلي سماء أحياء غرب #العاصمة صباح اليوم ⚠️🌪️ pic.twitter.com/bSU6C7tSKN — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) May 1, 2024

ودعت الجهات المختصة بالمنطقة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، واتباع تعليمات الجهات المختصّة، في الوقت الذي رفعت تلك الجهات الجاهزية والاستعداد في غرف العمليات والتحكم بمراكز الأزمات والمخاطر؛ لمتابعة الحالة المطرية.

وعلى الصعيد ذاته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية والشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.