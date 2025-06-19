أسطورة فن الباليه المصرى، الفنان الراحل عبد المنعم كامل، صاحب رحلة العطاء الطويلة، والتى قدم خلالها العديد من العروض على مسارح الاوبرا، راقصا ومخرجا ومصمما لرقصات مثلت هوية خاصة لفن البالية المصرى أبهرت عشاق الباليه حول العالم.

تحتفى به دار الاوبرا فى حفلين تحت عنوان «أسطورة فن الباليه» فى التاسعة مساء اليوم وغدا على المسرح الكبير، تقدم خلالهما فرقة باليه أوبرا القاهرة، باقة من أهم عروض البالية المصرى التى أبدعها كامل، وذلك بإشراف أرمينيا كامل المدير الفنى للفرقة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وجرافيك محمد عبد الرازق.

يضم البرنامج مشاهد من عروض الباليه العالمية والمصرية التى أخرجها الراحل الدكتور عبد المنعم كامل ويظهر خلالها تاثيره الإبداعى باعتباره من نجوم ورواد هذا الفن منها القرصان لـ أدولف آدم، النيل لـ عمر خيرت، دون كيشوت لـ لودفيج مينكوس، خطوات شرقية (مصرية) لـ عطية شرارة، بحيرة البجع لـ تشايكوفسكى إلى جانب باليهات شارك فى تصميمها منها لوركيانا لـ إدوارد ماركس وماركينا وجيزيل لـ أدولف آدم.

وقال رئيس الأوبرا، إن الحفلين يعكسان التزام الأوبرا بالحفاظ على إرث الفنان الراحل عبدالمنعم كامل، مؤكدا أن الراحل قامة إبداعية متفردة، وقدم اسهامات بارزة فى مجال فن البالية، ويأتى الحفلان تكريما لاسمه بعرض نماذج من إبداعاته الخالدة.

ويظل اسم الدكتور عبد المنعم كامل محفورًا باعتباره أحد أبرز رموز فن الباليه ومؤسس نهضته الحديثة فى مصر، فقد درس الباليه فى المعهد العالى للباليه، وتخرج عام 1969، وحصل فى نفس العام على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، وحرص على مواصلة مشواره الأكاديمى والفنى فحصل على درجة الدكتوراه فى الفنون من موسكو عام 1979، بجانب شهادة تخصصية من مسرح لاسكالا بميلانو عام 1980، واستطاع أن يتقن 4 لغات أجنبية ساعدته فى انفتاحه على ثقافات العالم.

وكان عبدالمنعم كامل قد بدأ مشواره عارضا محترفا للباليه على أرقى المسارح العالمية منها البولشوى وكيروف فى روسيا، ولاسكالا فى إيطاليا، وماراكايبو وكراكاس فى فنزويلا، وطاف بعدة دول بأدائه وتصميمه للعروض، محققًا شهرة فنية واسعة، ثم عاد إلى مصر بعد حريق الأوبرا الملكية ليقود مع مجموعة من زملائه حلم إعادة تأسيس فرقة باليه أوبرا القاهرة والذى تحقق بدعم من الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق ومع تدشين دار الأوبرا المصرية الجديدة قُدمت العروض بمصاحبة أوركسترا الأوبرا لأول مرة وانضمت لها الفرقة رسمياً عام ١٩٩١.

عبدالمنعم كامل مثّل مصر فى مسابقات دولية كبرى للباليه بمختلف أرجاء العالم منها موسكو، طوكيو ونيويورك ونال أرفع الجوائز كما شغل عدة مناصب قيادية منها مدير فرقة باليه أوبرا القاهرة (1983-2005)، رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ثم رئيسًا لدار الأوبرا المصرية من عام 2004 وحتى 2012، ترأس قسم التصميم والإخراج بالمعهد العالى للباليه، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه مساهما فى تخريج أجيال من الفنانين.

عبدالمنعم كامل الذى رحل فى 25 فبراير 2013 صمم وأخرج أكثر من 30 عملًا فنيًا ضخما بين الباليه والأوبرا، أبرزها «أوبرا عايدة» عند سفح الهرم وفى بكين، وأوبريت «الليلة الكبيرة»، وباليهات أهمها الصمود، الوطن، عيون بهية، أزوريس، النيل، فى ذكرى أم كلثوم، روميو وجوليت، ألف ليلة وليلة، ونال تكريمات وأوسمة محلية والدولية؛ أهمها نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة تأسيس فرقة الباليه المصرية، لقب «فارس» من إيطاليا، تكريم من أوبرا المتروبوليتان الأمريكية.