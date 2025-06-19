زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه

كشف أحمد مصطفى "زيزو" نجم النادي الأهلي عن حقيقة ما أثير من خلاف بين لاعبي الفريق حول أحقية كل منهم بتسديدة ركلة الجزاء التي حصل عليها الأحمر ضد إنتر ميامي الأمريكي.

وتعادل الأهلي سلبيا مع ميامي في افتتاح بطولة كاس العالم للأندية على ملعب هارد روك ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما حصل الأحمر على ركلة جزاء في الشوط الأول أهدرها تريزيجيه بعدما حاول زيزو وكذلك وسام أبو علي الحصول على الكرة لتنفيذها.

وقال زيزو في تصريحات عبر منصة "دازن" الناقل الرسمي للمونديال، إنه لم يكن هناك خلافاً حول تسديدة الركلة الجزائية.

وأضاف: "لا أعرف لقد لعبت كبديل في هذه المباراة، ولم أكن أعرف ما هو ترتيب المسددين للاعبين الأساسيين".

وتابع لاعب الزمالك السابق: "عندما تحدثت مع تريزيجيه كنت أقول له فقط أن يمنح الكرة للاعب رقم 1 في قائمة مسددي ركلات الجزاء، بحسب تعليمات المدرب".

وواصل: "تريزيجيه أبلغني بأنه أخبر وسام أبو علي بأنه سيدد الكرة، وانتهى الأمر على ذلك ولم يكن هناك خلافا".