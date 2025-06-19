يفتتح بيت المسرح العرضُ المسرحيّ الجديد «يمين في أول شمال»، إنتاجَ فرقةِ مسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، وذلك في تمام التاسعة مساء غدٍ الجمعة بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في شارع القصر العينى. يُقدَّم العرضُ يومياً عدا الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار نشاط قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداثُ «يمين في أول شمال» حول ممثل مبتدئ يتلقى دعوةً لزيارةِ زوجين، فتتوالى الأحداث التي تغيّر مجرى حياته بالكامل في معالجةٍ درامية تمزج بين الواقع والتساؤلات الإنسانية.

العرض من تأليف محمود جمال حديني، بطولة عبد الله صابر، وإيهاب محفوظ، وأمنية حسن، وطارق راغب؛ ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي چيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم دعاية أحمد مجدي، مساعدا إخراج محمد خالد وريم مختار، المخرج المنفذ بسنت علي، وإخراج عبد الله صابر.