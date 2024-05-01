إيران تدعو إلى تأسيس صندوق استثمار مشترك مع الإمارات

دعا وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، إلى تأسيس صندوق استثمار مشترك بين بلاده والإمارات.

جاء ذلك في كلمة للوزير الإيراني أمام غرفة تجارة أبو ظبي مساء اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

ولفت بذرباش إلى أن إيران والإمارات "تربط بينهما خلفية تاريخية وعلاقات اقتصادية وتجارية عريقة"؛ مؤكدا أن حجم التجارة المشتركة الذي يبلغ 27 مليار دولار سنويا، يدل على عمق الأواصر القائمة بين هذين البلدين.

وأضاف أن الإمارات تعدّ بالنسبة لإيران "ثاني أكبر شريك اقتصادي بعد الصين" منوها بالدور الخاص الذي يلعبه رجال الأعمال وغرف التجارة في تعزيز هذه العلاقات.

ودعا بذرباش الإمارات إلى الاستفادة من الموانئ اللوجستية الإيرانية، والاستثمار في مشاريع تطوير موانئ ايرانية جديدة، "لأن ذلك بلا شك يصب في تنمية اقتصادها ويسهل وصولها إلى دول أوراسيا".

كما تجدر الاشارة الى، ان الجانبين تباحثا في اطار اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، حول سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الترانزيت عبر ممر الشمال – جنوب الدولي، وبما يصب في توسيع عمليات ترانزيت البضائع الاماراتية، مرورا بالأراضي الإيرانية، صوب مناطق اسيا الوسطى والقوقاز وروسيا.

كان بذرباش وقع بصفته رئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة مع الامارات ، مع نظيره الاماراتي "عبدالله بن طوق المري"، وثيقتين للتعاون بين البلدين.

وأفادت "إرنا"، بأن توقيع هاتين الوثيقتين، تم خلال اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران والإمارات الذي عقد اليوم الأربعاء في أبوظبي، برعاية الوزيرين الإيراني والإماراتي.