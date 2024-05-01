صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و568 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و568 شهيدا و77 ألفا و765 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل على إثرها للمستشفيات 33 شهيدا و57 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه في اليوم الـ208 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.