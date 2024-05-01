إندونيسيا: إجلاء آلاف المواطنين عقب ثوران بركان جبل روانج

بدأت السلطات الإندونيسية، اليوم، إجلاء 12 ألف شخص؛ إثر ثوران بركان جبل روانج بمقاطعة سولاويزي شمال البلاد.

وذكرت السلطات المحلية أنها شرعت في إجلاء آلاف الأشخاص الذين يعيشون في نطاق 7 كم حول البركان.

وأضافت أن سفنا تابعة لوكالة البحث والإنقاذ الوطنية والبحرية الإندونيسية والشرطة تقوم بإجلاء السكان.

ورفعت السلطات، أمس الثلاثاء، مستوى التحذير، بعد ثوران البركان، في ظل تحذيرات من تدفق الحمم البركانية والرماد المميت، واحتمالات وقوع موجات مد عاتية "تسونامي"، مما أدى لعرقلة حركة الطيران.

ويعد البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 725 مترا، أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، ويأتي هذا الثوران الأخير في أعقاب النشاط البركاني المتزايد، الذي بدأ في منتصف أبريل الجاري.