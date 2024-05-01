نهضة بركان: العرجون سيشارك أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية

تحدث الحسين كتابي المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال كتابي في تصريحات تليفزيونية: "كرة القدم رابطة تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والمغربي.. وشرف كبير أن يكون نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عربيا خالصًا بين الزمالك ونهضة بركان"

وأضاف: "أتوقع أن يكون النهائي بين الفريقين مادة دسمة وسيقدم كلا الفريقين أداءًا مميزا في سبيل حصد لقب البطولة".

وتابع: "12 ألف و 500 مشجع لنهضة بركان سيكونوا حاضرين لدعم الفريق في مواجهة الزمالك بالمغرب، فريق نهضة بركان سيكون مستعدًا جيدا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي وكل جماهيره تمنى نفسها بالفوز على الزمالك ولاعبينا يؤمنون بحظوظهم في حصد اللقب الافريقي والتنافس الشريف وبروح رياضية".

وأتم: عمر العرجون وكل لاعبي فريق نهضة بركان جاهزون لمواجهة الزمالك، العرجون كان فعلا معاقبا بعدم خوض مباراة واحدة وبالفعل غاب عن المباراة التي لم تلعب امام اتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية، وجميع عناصر فريق نهضة بركان وحتى المدرب في الفريق الحالي تغيروا عن الفريق الذي حقق البطولة في نسخة كأس الاتحاد الافريقي في عام 2019".