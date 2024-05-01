أفادت خدمة الإنقاذ ببلدة كاندرن في جنوب غرب ألمانيا، بتعرض 29 شخصا للإصابة، منهم ثلاثة يعانون إصابات بالغة جراء الحادث الخطير الذي وقع لمقطورة عربة مهرجان عيد العمال اليوم الأربعاء.

وقال قائد قوات الطوارئ لوكالة (د.ب.أ) إن 20 شخصا من هؤلاء تم نقلهم إلى مستشفيات، موضحا أن الإصابات تراوحت بين إصابات في الدماغ وارتجاج في المخ وكسور في العظام والتواءات.

وذكر قائد قوات الطوارئ أن الأشخاص المصابين بإصابات خطيرة نُقِلوا على متن مروحيات إلى مستشفيات في المنطقة المحيطة بمكان الحادث، وأضاف أن هناك 7 أشخاص يعانون إصابات متوسطة الخطورة.

وتابع قائد قوات الطوارئ أن المقطورة كانت تقل 40 شخصا، وقال إن نحو 90 فردا من قوات الطوارئ وقوات الإطفاء وخدمة الإنقاذ هرعوا إلى مكان الحادث.

كانت الشرطة أفادت بأن المقطورة التي يسحبها جرار انقلبت في بلدة كاندرن التي تقع على مسافة نحو 50 كيلومترا من مدينة فرايبورج.



