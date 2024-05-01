قال وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق، إن هناك متغيرات دائمًا في صفوف الفريق الأحمر، ومارسيل كولر المدير الفني يقوم بعمل «روتيشن» مرتبط بعدد دقائق معين، خصوصا في ظل كثرة البطولات التي يشارك فيها الأهلي.

وتابع وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لديه بطولات كثيرة، وجماهيره لا تقبل فقدان أي بطولة، وقدر أي مدرب هو مواجهة ضغوط المباريات، في ظل امتلاك الفريق أيضا العديد من اللاعبين الذين يُمثلون المنتخبات الوطنية".

وأضاف: "كريم الدبيس من الممكن أن يكون قناعة كولر به لم تصل للدرجة الكبيرة، ومن الممكن أن يطلب المدير الفني بعض الأمور داخل الملعب ولا ينفذها بنسبة كبيرة، لذلك المدرب قد لا يثق في تواجده داخل المباريات".

وواصل: "عمر كمال عبدالواحد قد لا يكون أفضل خيارًا للجبهة اليسرى، لكنه قد يتم الدفع به في بعض المباريات الهامة على حساب الدبيس لأنه قليل الخبرة، وحسابات المدربين تختلف من مواجهة لأخرى".

وأكمل: "من الوارد أن يكون استبعاد أفشة بسبب اعتراضه على عدم المشاركة في اللقاء السابق، وسبق وتكررت مع بعض اللاعبين مثل أحمد عبدالقادر، ولا يوجد خلاف شخصي بين المدرب ولاعبيه، هناك قناعات فنية تختلف من مدرب لآخر، وكولر مدرب واقعي ولديه صبر شديد في المباريات".

وتابع: "بعد عودة محمد الشناوي من الإصابة، هناك قاعدة ثابتة في العالم بأن هناك حارس رقم 1، ولكن تألق مصطفى شوبير أربك الحسابات بعدما تألق خلال دوري أبطال إفريقيا، وقدم مستوى مميزًا خلال الفترة الأخيرة".

وزاد: "من الوارد ظهور الشناوي في نهائي إفريقيا ولكن كل شئ على حسب ظروف الفريق، وموقف مارسيل كولر، وحال ظهور محمد الشناوي في المباريات المحلية فمن الممكن مشاركته أمام الترجي التونسي في رادس، ولابد من مشاركة الحراس بصفة مستمرة في المباريات من أجل المحافظة على الفورمة الفنية للحراس".

وأكمل: "محمود الزنفلي انضم للأهلي من أجل الانتهاء من أزمة معينة، لكن مصطفى شوبير لابد من مشاركته في المباريات أيضا حتى لو عاد الشناوي للعب أساسيًا".

وأشار إلى أن مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي مهمة للفريقين خصوصا لـ الدراويش الذي يسعى للفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، والفريق الأصفر بقيادة إيهاب جلال يمتلك عناصر شابة، ويحتاج للثقة والتي لن يكتسبوها سوى بانتصار أمام فريق كبير.

وتابع: "الأهلي يريد تلافي أخطاء الماضي، من أجل الفوز بالدوري مع التتويج بإفريقيا، خصوصا أنه فقد العديد من النقاط، والأهلي سيكون مهتمًا بحصد النقاط الثلاث، ولا يمتلك رفاهية ضياع النقاط، وبالتالي أتوقع أن تكون مباراة قوية بين الطرفين، والجماهير تريد أداء أقوي".

وأضاف: "من الممكن مشاركة مروان عطية وإمام عاشور في المباراة غدًا، من أجل تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، وإمام تحديدًا من المهم وجوده في المستطيل الأخضر، وهو لاعب موهوب ولديه لمسة رائعة داخل الملعب".

وأتم : "ميزة كولر أنه اقنع اللاعبين بعدم وجود لاعب أساسي وآخر احتياطي، كل اللاعبين يمكنهم المشاركة وتقديم أفضل مستوى، أما موديست بنسبة كبيرة لا يوجد قناعة به لكنه مستمر لنهاية الموسم وقد يتم الاعتماد عليه لبعض الوقت، لأن المدرب يريد إثبات بأنه ليس صفقة فاشلة، ومن الممكن أن يتواجد في أي لقاء حسب ظروفها، وسبق وشارك بجوار كهربا ووسام أبوعلي، والأهلي لازال لديه العديد من المباريات وقد يتم اشراك موديست لاراحة باقي زملائه في بعض اللقاءات، لكنه سيرحل نهائيا مع ختام الموسم".