متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على بيان شركة «أسترازينيكا»، بشأن أن لقاحها ضد فيروس كورونا يمكن أن يسبب جلطات الدم في حالات نادرة، وذلك عقب ملاحقة الشركة قضائيًا؛ بسبب بعض الوفيات والإصابات.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إن احتمالات التعرض للإصابة بالجلطات بعد الإصابة بفيروس كورونا أعلى بـ 10 مرات من احتمالات التعرض لها بعد تلقي اللقاح.

وأوضح أن حدوث التجلطات بعد تلقي اللقاح هو عرض نادر الحدوث أشارت إليه الشركة ضمن الآثار الجانبية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الأوروبية عند الموافقة على استخدام اللقاح عام 2021.

وأضاف أن حالات التجلط تسجل في 3 حالات إصابة من كل مليون شخص يتلقى اللقاح، مقارنا بأدوية أخرى مثل الأسبرين الذي يستخدم على نطاق واسع للوقاية من الجلطات، والذي قد يتسبب في حدوث نزيف بالمخ كعرض نادر الحدوث أيضا.

وشدد أن فوائد تلقي لقاح كورونا تفوق بكثير المخاطر النادرة التي قد تنجم عنه، قائلا: «الفائدة التي تحدث من اللقاح تفوق بكثير جدًا الأعراض النادرة التي قد تحدث».