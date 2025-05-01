الملك تشارلز الثالث يشيد بالجمعيات الخيرية المعنية بمرض السرطان

وصف الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا اليوم الأربعاء كيف أن تشخيص الإصابة بمرض السرطان يمكن أن يكون تجربة "مثيرة للقلق ومخيفة أحيانا " للمصابين وأحبائهم، وذلك مع استضافته لحدث للإشادة بـ"العمل الاستثنائي" الذي تقوم به المؤسسات الخيرية المعنية بمرض السرطان.

وفي رسالة مكتوبة في كتيب للضيوف في حفل استقبال بقصر باكنجهام لتكريم المنظمات التي تساعد المصابين بالمرض، تذكر تشارلز بشكل مؤثر تجربته مع السرطان.

وكشخص واحد من بين نحو ألف شخص يتم تشخيص إصابتهم بمرض السرطان في المملكة المتحدة كل يوم، قال تشارلز إن رحلته منحته "تقديرا أعمق للعمل الاستثنائي للجمعيات الخيرية".

وأضاف "كل تشخيص، كل حالة جديدة، ستكون تجربة شاقة ومخيفة في بعض الأحيان لهؤلاء الأفراد وأحبائهم، لكن كشخص من بين هذه الإحصائيات، يمكنني أن أؤكد حقيقة أنها يمكن أن تكون أيضا تجربة تركز بشكل كبير على أفضل ما في الإنسانية".

وعلى الرغم من عدم تقديم أي تحديث عن صحة الملك، فقد تمت قراءة عودته إلى واجباته العامة على أن علاجه يسير في الاتجاه الصحيح.