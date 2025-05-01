 نقيب الزراعيين بالإسكندرية: العمال ركيزة المشروعات القومية ووقود عجلة الإنتاج في مختلف المجالات - بوابة الشروق
الخميس 1 مايو 2025 11:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نقيب الزراعيين بالإسكندرية: العمال ركيزة المشروعات القومية ووقود عجلة الإنتاج في مختلف المجالات

محمد صابر
نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 10:37 م | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 10:37 م

قال الدكتور صبحي سلام، نقيب الزراعيين بالإسكندرية، إن العمال هم أساس بناء الوطن، ووقود عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وأساس التنمية في الصناعة والزراعة، مضيفًا أنهم أهم ركائز المشروعات القومية وقاطرة التقدم والازدهار.

وأضاف نقيب الزراعيين بالإسكندرية، لـ"الشروق"، أن العامل والعاملة المصرية لهم كل التحية والتقدير والاحترام لما يبذلونه من مجهود ويصنعون الإنجازات في صمت، متابعًا أن للعمال دور حيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمال، حيث قام مجلس النواب بتعديل قانون العمال من أجل الحفاظ على حقوق العمال في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن دعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن وازدهاره.

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