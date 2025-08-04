أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار بعد مهرجان موسيقي

لقي شخصان حتفهما وأصيب 6 آخرون في إطلاق نار خلال حفل أقيم بعد مهرجان موسيقي في وسط مدينة لوس أنجليس، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، حسبما ذكرت السلطات.

واستجابت السلطات لأول مرة في حوالي الساعة 11 مساء يوم الأحد لإغلاق "حفل كبير" بعدما رأى عناصر الشرطة شخصا ربما كان مسلحا بسلاح يدخل مبنى في منطقة مستودعات وسط المدينة، حسبما قالت الشرطية نورما آيزنمان، مشيرة إلى أنه تم اعتقال هذ الشخص في المكان.

وأقيم مهرجان "هارد سامر" الموسيقي في عطلة نهاية الأسبوع في هوليوود بارك، على بعد نحو 14 كيلومترا في إنجلوود، حسبما ذكرت شبكة "كيه تي ال ايه- تي في".

وبعد فترة وجيزة من إخلاء الشرطة المنطقة، تلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار في حوالي الساعة الواحدة صباحا. وعندما عاد عناصر الشرطة، وجدوا شخصا واحدا ميتا وعلموا أن العديد من الأشخاص أصيبوا بطلقات نارية، حسبما قالت آيزنمان في رسالة بريد إلكتروني.

وأوضحت آيزنمان، أن الضحية ذكر لقي حتفه في مكان الحادث ولقيت ضحية أنثى حتفها في المستشفى، مضيفة أن 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات في حالة غير معروفة.

ولم ترد معلومات عن أي مشتبه به، وظل المحققون في مكان الحادث لساعات.