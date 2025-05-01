يبدأ غدًا الجمعة البرنامج الثقافي الذي تطلقه جمعية مصر الجديدة لشهر مايو الجاري، والذي تنفذه المنصات الثقافية والإبداعية التابعة للجمعية بشكل شهري، استمرارا لدورها الريادي في التنمية الثقافية والفكرية عبر برامجها الثقافية، وذلك تحت رعاية الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس.

تبدأ الفعاليات بأمسية فنية وروحية تنفذها مكتبة مصر الجديدة العامة، تقدمها فرقة الإخوة أبو شعر في الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث تأخذ الفرقة الحضور في رحلة موسيقية ساحرة من خلال ألحانها المميزة وأدائها الرائع الذي يجمع بين الإحساس العميق والإيقاعات الشرقية الأصيلة، في أجواء مفعمة بالحيوية والفن.

يُذكر أن فريق الإخوة أبو شعر يتكون من ستة أشقاء من عائلة دمشقية عريقة، وقد أسسوا الفرقة التي أصبحت واحدة من أكبر فرق الإنشاد في العالم العربي والإسلامي، حيث تقدم الفرقة الإنشاد الدمشقي الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وفي نفس الوقت، تعرض مكتبة المستقبل في الساعة الخامسة والنصف مساءً، الفيلم الكوري "سوهي التالية"، سيناريو وإخراج جونغ جو، ومدته 135 دقيقة مترجم باللغة العربية. عرض الفيلم في مسابقة مهرجان كان الرسمية 2022 وحصل على عدة جوائز بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية. يعقب العرض حلقة نقاش مع الكاتب المسرحي الدكتور سامح توفيق والمخرج أحمد العرابي. يسلط الفيلم الضوء على الآلام النفسية والعاطفية الناتجة عن ظروف العمل التي تستغل الشباب، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتحار بينهم. ومن اللافت أنه بعد أقل من عام من إصدار الفيلم، تم تعديل القانون الكوري لحماية العمال الشباب بشكل أفضل.

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ندوة أون لاين في الساعة 12 ظهرًا بعنوان "كيف أفهم ابني المراهق". تدور الندوة حول عدة محاور تشمل نافذة على عالم المراهقة المتغير، تغيرات النمو وتأثيرها، سيكولوجية المراهق، فهم عالمه الداخلي، التحديات المشتركة وحلول فعالة، التعامل مع صعوبات المرحلة، بناء علاقة صحية وداعمة، وأسس التواصل الإيجابي. وتحاضر فيها الدكتورة إيمان ممتاز، أخصائي الصحة النفسية.