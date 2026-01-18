وزير الصحة السوداني: السلام الكامل شرط لاستقرار القطاع الصحي وحماية الكوادر الطبية

قال الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة السوداني، إن وقف وانتهاء الحرب بشكل كامل هو الشرط الأساسي لاستقرار القطاع الصحي في السودان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن التهديدات الأمنية تجاوزت قدرات الكوادر الصحية السودانية.

وأشار إلى المجازر التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في الولايات التي اجتاحت، بدءًا من الخرطوم، ثم الجزيرة، والفاشر الذي كان تحت الحصار لمدة 500 يوم، وصولاً إلى ولاية كردفان حالياً.

وأكد أن رسالتهم منذ اليوم الأول هي إيصال الخدمات الصحية والطبية لكل الولايات، بما في ذلك كردفان ودارفور، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية، لتكون مظلة للكوادر الطبية في الظروف الصعبة.

ولفت إلى أن الكثير من الخدمات قدمت بالفعل في إقليم دارفور، بما في ذلك حملات تطعيم ضد الكوليرا والأمراض الأخرى، وإيصال الإمدادات الدوائية والغذائية للسكان.

لكنه شدد على أن بعض الفرق الطبية واجهت هجمات، حيث تعرض بعض الأفراد للقتل والحبس أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني.