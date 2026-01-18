قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم الأحد، تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في نصب حواجز عسكرية، وتنفيذ اقتحامات، وانتشار مكثف للآليات العسكرية في عدد من المدن والبلدات.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة المغير شمال شرق رام الله، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين، وفق وكالة شهاب.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال، بعد ظهر اليوم، حي المصايف في مدينة رام الله، حيث تمركزت في محيط وزارة المالية والتخطيط.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية في محيط دوار ثابت ثابت وسط مدينة طولكرم، بالتزامن مع اقتحام وسط المدينة بالقرب من كراجات فرعون، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية.

وفي شمال القدس المحتلة، انتشرت قوات الاحتلال في أزقة بلدة الرام، ما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة.