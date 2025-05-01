غلق 78 منشأة مخالفة وإصدار 21 ترخيصا جديدا بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على جهود مديرية الصحة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، لتعزيز الرقابة ومتابعة الأداء وفق أعلى المعايير الصحية.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم أن فرق إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي بالمرور على 518 منشأة طبية خاصة، تضم مستشفيات وعيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية مختلفة وغيرها.

وأسفرت الحملات الرقابية عن غلق 78 منشأة خاصة تُدار بدون ترخيص أو لمخالفتها اشتراطات الترخيص، وتحرير 12 محضر فض أختام.

كما تم فحص 16 شكوى والرد عليها مع اتخاذ الإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى توجيه 150 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.

وتم إصدار 21 ترخيصًا جديدًا لمنشآت طبية خاصة، وتجديد ترخيص 5 منشآت أخرى، بالإضافة إلى الرد على جميع استفسارات أصحاب المنشآت الطبية الخاصة الراغبين في ترخيص منشآتهم بعد تفعيل منظومة ميكنة التراخيص وتكويد المنشآت الطبية الخاصة.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف تلك الحملات لإحكام الرقابة والحوكمة على القطاع الصحي، سواء الحكومي أو الخاص، بما يضمن توفير خدمات طبية آمنة وفعالة للمواطنين، مع تقديم كافة أوجه الدعم للمنشآت الراغبة في توفيق أوضاعها وفقًا للقانون.