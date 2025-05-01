8 شهداء في قصف إسرائيلي على رفح وبيت لاهيا

استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مواصي رفح، وبيت لاهيا ودير البلح وخان يونس، في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخر جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على مزارعين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

وأشارت المصادر إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، إثر قصف الاحتلال على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما استشهدت طفلة متأثرة بجروحها في خان يونس جنوبا.

ولفتت المصادر إلى استشهاد مواطن جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة المنارة جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت المصادر إصابة عدد من المواطنين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,400 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,014 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.