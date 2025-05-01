الآلاف يحتشدون في بوركينا فاسو دعما للمجلس العسكري بعد محاولة انقلاب مزعومة

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احتشد آلاف الأشخاص في واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، دعما للمجلس العسكري بعد محاولة انقلاب مزعومة وتصريحات من مسؤول أمريكي انتقد زعيم المجلس العسكري إبراهيم تراوري.

وقالت الحكومة العسكرية في البلاد الأسبوع الماضي إنها أحبطت "مخططا كبيرا" للإطاحة برئيس المجلس العسكري الكابتن إبراهيم تراوري فيما يزعم الجيش أن مخططي الانقلاب كانوا في كوت ديفوار (ساحل العاج) المجاورة.

واتهم الجنرال مايكل لانجلي، قائد الجيش الأمريكي في أفريقيا تراوري في وقت سابق من الشهر الجاري باستغلال ذهب بوركينا فاسو لصالح المجلس العسكري على حساب السكان.