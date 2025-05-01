محافظ الشرقية: إسراع الخطى في تنفيذ الخطة الاستثمارية وملفي التصالح وتقنين الأوضاع

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأعضاء الجهات التنفيذية المعنية؛ لاستعراض ومناقشة عد من الموضوعات الهامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة العمل بها والمساهمة في تحسين مستوي الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إسراع الخطى في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024 - 2025، والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء في أسرع وقت والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار المتابعة اليومية ﻷعمال الحملات الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷطول فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.