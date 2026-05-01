محافظ أسيوط: برنامج ثقافي وفني متنوع بقصور وبيوت الثقافة احتفالا بعيد العمال طوال مايو

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في ترسيخ قيم العمل والإنتاج وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيدا بالدور الحيوي الذي يقوم به فرع ثقافة أسيوط في نشر الثقافة وتنمية الوعي لدى مختلف الفئات العمرية، من خلال برنامج متنوع احتفالا بعيد العمال خلال شهر مايو، بمشاركة القصور والمكتبات والبيوت الثقافية بمختلف المراكز.

وأوضح علوان أن احتفالات عيد العمال هذا العام تأتي في إطار تقدير الدولة المصرية لجهود العمال باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن الفعاليات التي ينفذها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الدكتور جمال عبدالناصر، تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز الانتماء، وإبراز دور العمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى جانب تقديم أنشطة إبداعية وفنية للأطفال والشباب.

وأشار المحافظ إلى أن الفعاليات تبدأ يوم 3 مايو بقصر ثقافة ديروط بمحاضرة تثقيفية بعنوان "ثقافة العمل التطوعي" يقدمها مصطفى الحافي وعمرو ثابت، بالتعاون مع مكتب العمل وإدارة تعليم الكبار بديروط، وذلك في العاشرة صباحا، إلى جانب ورشة حكي للأطفال بعنوان "عيد العمال" بقصر ثقافة أسيوط تقدمها هبة عبود أمينة المكتبة في السابعة مساءً.

وأضاف أن يوم 4 مايو يشهد عددا من الفعاليات المتنوعة، تشمل محاضرة تثقيفية بعنوان "عيد العمال" ببيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة، يحاضرها فضيلة الشيخ خليفة علي في السابعة مساءً، بالإضافة إلى ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة أسيوط يقدمها الفنان إبراهيم حسين في السابعة مساءً، ومحاضرة تثقيفية بقصر ثقافة الغنايم بعنوان "عيد العمال" يحاضر فيها علي حسن موجه بالتربية والتعليم بأسيوط في العاشرة صباحا.

كما تتواصل الفعاليات يوم 5 مايو في بيت ثقافة أبنوب من خلال احتفالية ثقافية فنية بمدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية المشتركة، تتضمن أمسية شعرية يشارك فيها نخبة من الأدباء والمبدعين في العاشرة صباحا.

وتتضمن أجندة الاحتفالات يوم 6 مايو محاضرة تثقيفية بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة بعنوان "دور العمال في النهوض بالتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية" يحاضرها الدكتور مصطفى عثمان بمدرسة مياه الشرب الثانوية بأسيوط الجديدة في العاشرة صباحا، إلى جانب ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة الغنايم يقدمها الفنان علاء هنتش في التوقيت ذاته.

وتختتم الفعاليات يوم 12 مايو بندوة مكتبية بالمكتبة الثقافية بالأنصار حول "عيد العمال" يحاضر فيها كمال محمود من التربية والتعليم، وذلك بمقر مدرسة الأنصار الابتدائية في العاشرة صباحا.