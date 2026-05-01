محافظ الجيزة: بدء مشروع الرصف بطريق R1 بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بعدد من الطرق والمحاور المرورية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز.

وأوضح المحافظ، أنه تم البدء في تنفيذ طبقة الفورمة لمشروع الرصف بدءًا من طريق (R1) بدايةً من شارع (R22) وحتى الطريق الصحراوي، بطول 2.7 كم وعرض 20 مترًا.

كما أوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ تحويلات للمرافق للمنشآت الواقعة بنطاق الأعمال، مشددًا على سرعة الانتهاء من باقي أعمال المرافق ببعض القطاعات المقرر العمل بها تمهيدًا لبدء أعمال الرصف إلى جانب تطوير أسوار ومداخل المنشآت المحيطة بتلك الطرق وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة المرافق والخدمات بما يخدم خطط التنمية المستهدفة للمنطقة

وشدد المحافظ،ش على ضرورة تسريع وتيرة الأعمال بمشروعات الرصف المدرجة بالمنطقة، لما لها من أهمية في دعم حركة الاستثمار وتحسين البنية التحتية، وتيسير الحركة المرورية داخل المنطقة الصناعية.