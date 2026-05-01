مالي تشيع جنازة قيادي بارز في المجلس العسكري قُتل في هجمات مسلحة

شيعت مالي اليوم الخميس، جنازة وزير دفاعها السابق، الجنرال ساديو كامارا، الذي يُعد مهندس الشراكة الأمنية الرئيسي للحكومة العسكرية مع روسيا.

ولقي كامارا حتفه خلال الهجمات المسلحة المنسقة التي شهدتها هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مطلع الأسبوع ، والتي تعد الهجمات الأكبر من نوعها منذ أكثر من عقد.

ويرى محللون أن مقتل كامارا، إلى جانب الانتكاسة الكبيرة التي حلت بالجيش المالي ومرتزقته الروس، قد يؤدي إلى حدوث انقسامات داخل المجلس العسكري، وربما يدفعه إلى إعادة تقييم شراكته مع موسكو.

وبعد يومين من الحداد الوطني، أقيمت مراسم الجنازة بحضور قائد المجلس العسكري، الجنرال عاصمي جويتا ، وبثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة.

ووُلد كامارا عام 1979 في بلدة كاتي، وهي نفس بلدة الحامية العسكرية القريبة من العاصمة باماكو حيث قُتل، إثر انفجار سيارة مفخخة خارج منزله يوم السبت الماضي.

وأعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مطار باماكو الدولي وأربع مدن أخرى في وسط وشمال مالي. وذكر الإعلان، الذي نشر على موقع "الزلاق" التابع لها، أن الهجمات نفذت بالاشتراك مع جبهة تحرير أزواد، وهي جماعة انفصالية يقودها الطوارق.