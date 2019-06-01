فضيحة مالية تضرب شركة لتكنولوجيا الدفاع في جنوب أفريقيا

أعلنت شركة دينيل سوك المحدودة المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا لتكنولوجيا الفضاء والدفاع، الجمعة، أن الإيرادات المسجلة خلال السنة المالية 2018 لم يتم الإبلاغ عنها بشكل صحيح ، مما يعني أنها سوف تضطر إلى إعادة تقديم مواردها المالية.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، تقدم هذه النتائج نظرة ثاقبة حول سوء الإدارة في الشركة، والتي أشار إليها مدققو الحسابات، في أمور مالية مشتبه بها في أكتوبر 2018.

ودينيل من بين الشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا المرتبطة بالفساد خلال رئاسة جاكوب زوما، بما في ذلك الصفقات التي تشمل عائلة جوبتا، كانوا أصدقاء لزوما ويعملون مع أحد أبنائه.

وينفي الجميع ارتكاب أي مخالفات.

وتعهد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا ، الذي حل محل زوما في فبراير 2018، بتطهير دينيل والكيانات الحكومية الأخرى.

ودفع سوء السلوك المالي، الشركة إلى أتون أزمة سيولة ، ومن بين التحديات العاجلة للشركة الحاجة إلى تخفيض الديون.