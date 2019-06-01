تركيا: تحييد 3 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد ثلاثة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في إطار عملية "المخلب" المستمرة في منطقة هاكورك شمال العراق، ليرتفع عددهم إلى 22 إرهابيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها في موقع تويتر، بخصوص "عملية المخلب" التي انطلقت في 27 مايو الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

ونشرت الوزارة مقطع فيديو لذخائر تمكنت القوات المشاركة في العملية من السيطرة عليها.

وكانت طائرات حربية تركية قد قصفت أمس الجمعة أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق كجزء من عملية المخلب المستمرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الطائرات قصفت مواقع أسلحة وملاجئ ومخازن ذخيرة التي يستخدمها "الإرهابيون" في منطقة زاب.

ويشن الجيش التركي من حين لآخر غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني داخل تركيا وخارجها.

ولقى أكثر 40 ألف شخص حتفهم منذ أن أطلق الحزب حملته المسلحة قبل أكثر 30 عامًا ضد تركيا.

وتصنف تركيا، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الحزب على أنه منظمة إرهابية انفصالية.