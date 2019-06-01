مخاوف من خفض انتاج النفط والغاز في النرويج بنحو 11 % بسبب إضراب العمال

تواجه النرويج، أكبر منتج في أوروبا في مجال النفط والغاز، خطر إضراب الأسبوع المقبل من شأنه أن يؤدي إلى خفض الانتاج بنسبة 11 ٪.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية إنه إذا فشل اتحاد النقابات في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور مع أرباب العمل في محادثات الوساطة التي تدعمها الدولة بحلول منتصف ليلة الاثنين المقبل ، فإن نحو 200 عامل سيتوقفون عن العمل على منصات الشركات، ومن بينها شركة النفط العملاقة "إكوينور أسا" التي تسيطر عليها الدولة.

وسيؤدي الإضراب إلى خفض في الانتاج بنحو 440 ألف برميل نفط يوميا ، وفقا للمؤسسة النرويجية للنفط والغاز، التي تمثل أصحاب العمل.

وسيكون هذا الإضراب الأكبر من نوعه منذ الاضراب الذي شهدته البلاد عام 2012 والذي دفع الحكومة للتدخل لوقفه بعد 16 يوما من بدايته.