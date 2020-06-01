 تضامن النواب: انتهينا من إعداد مشروع قانون المجلس القومي للسكان - بوابة الشروق
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تضامن النواب: انتهينا من إعداد مشروع قانون المجلس القومي للسكان

مجلس النواب
مجلس النواب
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 2:20 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 2:20 م

أكد رئيس ائتلاف دعم مصر رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي، أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون "المجلس القومي للسكان"، والذي يستهدف استقلالية المجلس وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه، وتم تسليمه إلى الأمانة العامة، تمهيدا لإدراجة بالجلسات العامة لمناقشته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم /الاثنين/، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي (2021/2020)، فيما يخص المجلس القومي للسكان.

وقال القصبي، إن اللجنة كان لديها مخاوف كبيرة بشأن عدم قيام المجلس القومي للسكان بالمهام المطلوبة، وسبق ورفضت الموازنة للعام المالي السابق شكلا وموضوعا واستندت في ذلك إلى عدة أسباب، في مقدمتها عدم تحقيق الأهداف المسندة إليه أو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني أو تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، علاوة عن عدم استقلاليته بالمخالفة للدستور.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن اللجنة طالبت إما بتمكين المجلس القومي للسكان وإلغاء التبعية لوزارة الصحة ليصبح مستقلا مع منحه الصلاحيات اللازمة، أو تجميد نشاطه.

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