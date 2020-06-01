404 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة أونتاريو الكندية

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية عن 404 إصابات جديدة و10 وفيات جراء فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، وهو أعلى عدد مؤكد من الحالات الجديدة خلال أسبوع.

وأبلغت أونتاريو عن 323 إصابة بالفيروس يوم السبت و326 إصابة يوم أمس الأحد.. وتمكنت المختبرات أيضا من معالجة ما يصل إلى 20 ألف نتيجة اختبار في الأيام الأخيرة.

كما سجل عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 78،3% من إجمالي عدد الإصابات في مقاطعة أونتاريو، وهي أعلى نسبة منذ تفشي الوباء في مارس الماضي.

وتراجع عدد حالات الإصابة اليومي إلى ما دون 400 حالة لستة أيام متتالية في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، قبل أن تعود للارتفاع اليوم.

وتجاوز عدد حالات الشفاء ليومين متتاليين عدد حالات الإصابة الجديدة، ما يوحي بتراجع عدد الحالات النشطة.

وكانت المقاطعة قد عززت عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي تجريها يوميا. وأعرب رئيس حكومة المقاطعة دوج فورد عن نيته في إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، وفق اعتبارات تتعلق بكل واحدة من مناطق المقاطعة ونسبة تفشي المرض فيها.