تقرير: ترامب يصف حكام عدة ولايات بـ«الضعفاء» ويطالبهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام عدة ولايات، ووصفهم بأنهم "ضعفاء" وطالبهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين، وسط تصاعد للاحتجاجات على مقتل مواطن أمريكي من أصول افريقية على أيدي الشرطة.

ونقلت شبكة "سي بي اس" عن ترامب قوله، وفقا لتسجيل صوتي حصلت عليه، "يجب أن تسيطروا عليهم، إذا لم تسيطروا عليهم فأنتم تضيعون وقتكم. سيحطمونكم، وستبدون كمجموعة من الحمقى".

وعقد الرئيس اجتماعا مغلقا عبر دوائر الفيديو مع حكام الولايات ومسؤولي إنفاذ القانون والأمن القومي.

كما تعهد ترامب بنشر مزيد من القوات في العاصمة واشنطن، داعيا حكام الولايات إلى اعتقال المزيد من الأشخاص، وفقا لـ"سي بي اس".

وهدد ترامب بتفعيل القضاء الاتحادي.