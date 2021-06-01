روبي ووائل كفوري يتصدران قوائم الاستماع فى شهر مايو على أنغامي

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نشرت منصة أنغامي قائمة الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر مايو في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

وأعلنت تصدر المطربة روبي، قائمة الاستماعات فى مصر، حيث احتلت المركز الأول بأغنيتها حتة تانية، واحتل ويجز، المرتبة الثانية بتراك، أسياد الصوت.

وتصدر المطرب اللبناني وائل كفوري، قوائم الاستماع فى لبنان، بأغنية مننجز (من مسلسل داون تاون).

وفى العراق تصدرت أغنية ممكن، غناء سيف نبيل وبلقيس قوائم الأعلى استماعا، وجاءت أغنية حكاية حب، لمروان خوري، وأصيل هميم في المرتبة الثانية.

كما أعلنت أنغامي، قائمة الـ"5 top" في مصر وجاءت النتيجة كالآتي:

1- حتة تانية للمطربة روبي

2- أسياد الصوت لـWegz & LZHYMR

3- كل يوم (من مسلسل ملوك الجدعنة) للمطرب أحمد سعد

4- متغاظ عارفك يلا مننا متغاظ للمطرب مصطفى الدجوى

5- إيه ده إيه ده لفرقة الصواريخ