رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة يترأس الوفد المصري بمنتدى الأعمال اليوناني المصري بأثينا

ترأس فتحي مرسي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة وعضو اللجنة التنفيذية بالغرفة العربية اليونانية، الوفد المصري المشارك بمنتدى الأعمال اليوناني المصري والمنعقد اليوم الأربعاء، بأثينا باليونان.

وأكد مرسي، أن هذا اللقاء السنوي يضم كبار المسؤولين من البلدين ممن تتصل طبيعة أعمالهم بمحاور وقطاعات المنتدى، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الثنائية "B2B" بين رجال الأعمال المصريين واليونانيين.

وأضاف أن المنتدى يضم العديد من المحاور أهمها مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص ودور القطاع الخاص فيما يتصل بهذا، بالإضافة إلى مناقشة تجربة البلدين وخبرتهما في مجال الطاقة البديلة والمستدامة، وكذلك الملاحة واللوجستيات والغذاء وتضمن المنتدى عرضا حول الاستثمارات المتبادلة بين مصر واليونان مع تحديد القطاعات الواعدة لزيادة هذه الاستثمارات بين البلدين.

وأشار مرسي، أن مصر واليونان تربطهم علاقات متميزة على مر العصور وأن مثل هذه اللقاءات والتي تجمع رجال الاعمال من البلدين تعمل على تعزيز قنوات التواصل بينهم وتأسيس شراكات عمل في مختلف القطاعات.