 زيلينسكي يشكر الاتحاد الأوروبي على عقوباته ضد روسيا ويطالب بالمزيد - بوابة الشروق
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زيلينسكي يشكر الاتحاد الأوروبي على عقوباته ضد روسيا ويطالب بالمزيد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 4:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 4:09 ص

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات السادسة التي فرضها على موسكو، وجدد دعواته إلى بروكسل لفرض إجراءات أكثر صرامة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نشر مساء الثلاثاء إنه ستكون هناك حاجة إلى حزمة سابعة بمجرد تنفيذ بنود الحزمة السادسة.

وشدد على أنه "في نهاية المطاف، يجب ألا تكون هناك روابط اقتصادية كبيرة على الإطلاق بين العالم الحر والدولة الإرهابية". وأضاف: "سنعمل على فرض قيود جديدة على روسيا في هذه الحرب".

وقال زيلينسكي إنه بفضل مقاطعة الاتحاد الأوروبي للنفط المخطط لها، تخسر روسيا "عشرات المليارات من اليورو" التي لم يعد من الممكن استخدامها لتمويل الإرهاب.

وأضاف زيلينسكي أن فرض حظر كامل على النفط الروسي سيساعد أيضا دول الاتحاد الأوروبي في انتقالها إلى الطاقات المتجددة. ورأى أن روسيا، من ناحية أخرى، وبسبب "عدم قدرتها على التكيف"، ستعاني اقتصاديا فقط وتصبح أكثر عزلة.

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