قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن «حماس لم ترفض مقترح ويتكوف، بل وافقنا عليه الأسبوع الماضي كأساس للتفاوض؛ لكن ردّ الطرف الإسرائيلي عليه لم يتطابق مع أي بند مما تم التوافق عليه، ولم يلبِّ الحد الأدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني».

وأضاف أن حماس تعاملت مع الرد الإسرائيلي بإيجابية ومسؤولية رغم الظروف الإنسانية الصعبة، وقدّمت ردًا يحقق الحد الأدنى من مطالبها، وأبرزها:

- ضمان احترام الهدنة المؤقتة لمدة 60 يومًا.

- ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ عبر المؤسسات الأممية.

- الحصول على ضمانات بأن تقود المفاوضات إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وانتقد الموقف من الرد الإسرائيلي، متسائلا: «لماذا يعتبر الرد الإسرائيلي هو الإطار الوحيد المقبول للتفاوض؟»، معتبرا أن ذلك يمثل «انحيازا في الوساطة وخرق لمبدأ النزاهة والعدالة».