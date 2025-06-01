الصحة: وضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة عيد الأضحى

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن دور العاملين في القطاع الصحي لا يقتصر على تقديم الرعاية الطبية فحسب، بل يشمل تسهيل استمتاع المواطنين بفترات الأعياد والإجازات، أسوة بعدة قطاعات حيوية أخرى مثل الإسعاف، الحماية المدنية، وعمال محطات الوقود، الذين يواصلون أداء مهامهم لتيسير حياة المواطنين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن الوزارة تعلن في كل عيد عن خطة طوارئ شاملة، تشمل توزيع وتمركز سيارات الإسعاف على الطرق الحيوية، وإلغاء الإجازات في المستشفيات.

وأوضح أن الخطة تتضمن توفير مخزون كافٍ من أكياس الدم، والتأكيد على المرور الدوري على أماكن الذبح، إلى جانب جاهزية الأطقم الطبية في المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة.

وبيّن أن الطارئ الصحي يُعرف بأنه الحالة التي تُشكّل خطرًا مباشرًا على الحياة أو قد تؤدي إلى فقدان عضو، وتتطلب تدخلاً سريعًا، مثل ارتفاع شديد في درجات الحرارة، مشكلات حادة في التنفس أو الدم.

ولفت إلى أنه في بعض الحالات غير الطارئة، فيمكن تأجيل علاجها لما بعد انتهاء فترة الإجازات، مثل آلام الأسنان، والتي لا تُصنّف كطارئة طبيًا.

وأشار إلى أن مصر تمتلك إرادة مركزية لإدارة الرعاية العاجلة والطارئة من خلال الخط الساخن 137، والذي يتيح للمواطنين معرفة أقرب مركز طبي يمكن التوجه إليه في حالة حدوث طارئ، ويوفر استجابة شاملة وغير متخصصة لحالات الطوارئ المختلفة.

ولفت إلى أنه في حالات الطوارئ المتعلقة بأمراض القلب، يمكن الاتصال مباشرة بالخط الساخن 16474، وهو مخصص للتعامل مع حالات القلب الطارئة، ويعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مركزية مربوطة بجميع المستشفيات، لتحديد الأماكن المتوفرة بها أسرّة وتوجيه المريض إلى أقرب مستشفى.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ في المستشفيات خلال عيد الأضحى وموسم الإجازات الصيفية، كجزء من الإجراءات المتكاملة لتأمين هذه المناسبات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة وضعت خطة لاستقبال عيد الأضحى تهدف إلى تعزيز جاهزية المستشفيات وفرق الطوارئ لمواجهة التحديات الصحية المحتملة نتيجة زيادة الحركة والتجمعات خلال العيد.

وأضاف عبد الغفار، أنه تم توجيه جميع مديريات الشؤون الصحية والهيئات التابعة للوزارة برفع مستوى الاستعداد وتنفيذ التعليمات الخاصة بفترة العيد، وشملت التعليمات التأكد من جاهزية المستشفيات القريبة من أماكن التجمعات، بالإضافة إلى تشكيل غرف للطوارئ في كل مديرية برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه، كما تم عقد اجتماع مركزي لمراجعة خطة الاستعداد في 27 مايو 2025.