بلينكن: بوتين كان يريد من غزوه لأوكرانيا تقسيم أوروبا لكن ما حدث العكس

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ أوكرانيا تواصل القتال بشجاعة كبيرة ودعم إنساني وعسكري من قبل الولايات المتحدة وكل دول حلف شمال الأطلسي الناتو.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نسرع إرسال الأسلحة لأوكرانيا حتى تكون في موقف قوي في أي مفاوضات تخوضها مستقبلا مع روسيا".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يريد من غزوه لأوكرانيا تقسيم أوروبا لكن ما حصل كان عكس ذلك، وفق قوله.

وجدد التعهد الأمريكي بالدفاع عن عن كل شبر من دول حلف الناتو، والعمل على وقف أي عدوان، على حد تعبيره.

وتابع: "روسيا هي التي تهاجم أوكرانيا وأفضل طريقة لتجنب التصعيد هي أن تتوقف روسيا عن عدوانها".