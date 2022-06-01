توريد 47 ألف طن قمح لشون ومطاحن دمياط

صرح المهندس علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بأن إجمالي ما تم توريده من القمح مساء اليوم، بلغ 47 ألف طن قمح، منها حوالي 10 آلاف طن قمح، تم توريدها من حصة قمح دمياط إلى صومعة شربين.

وأضاف الغزاوي أن نسبة التوريد الحالية بلغت زيادة 5% عن الحد الأدنى المستهدف، موضحا أن تسليم القمح يتم من خلال لجان ممثلة لـ4 جهات، وهي الزراعة والتموين والسلامة والغذاء، وأمناء الشون والهناجر، مشيرا إلى التوريد في 11 شونة، عبارة عن 3 شون تابعة لمطاحن شرق الدلتا، و8 هناجر تابعة للبنك الزراعي، وشونة مدينة شربين.

وأكد أن المديرية في حالة تأهب تام لاستلام القمح، وسط تعليمات مشددة بالتدخل الفوري لإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تعوق عمليات الحصاد وتوريد القمح، مشيرا إلىن حصول محطة التقاوي في محطة جمصة على 150 طن تقاوي قمح، لزراعتها في العام المقبل.



وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مراحل التوريد والتخزين، في جميع شون دمياط، في التوفيقية بكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو، للتأكد من أن التخزين يتم طبقاً للمعايير المحددة لضمان سلامة المحصول، وكذلك الكمية الموردة لجميع الشون حتى الآن.