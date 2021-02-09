كشف غموض العثور على جثة مسن مقتول داخل مخزن بالعياط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة مسن، مصاب بجرح غائر بالرأس، نتيجة تعرضه لاعتداء بضربة فأس، داخل مخزن بحظيرة ماشية ملكه بدائرة مركز شرطة العياط.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة، نجل شقيق المجني عليه، وابن عمه، قررا الانتقام منه والتخلص من حياته، لأنه لم يقتل كريمته التى تزوجت دون موافقتهما، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فلاح، 67 عاما، داخل مخزن بحظيرة ماشية في إحدى القرى بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة شخص في العقد السادس من عمره، مصاب بجرح غائر برأسه، وبجواره فأس ملطخة بالدماء، تعرض للضرب بها على رأسه، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وبتكثيف الجهود تبين أن مرتكبي الواقعة، نجل شقيق المجني عليه، مزارع، ويبلغ من العمر 37 عام، وابن عم المجني عليه مزارع، ويبلغ من العمر 44 عاما، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.