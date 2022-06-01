بكين: القيود الأمريكية على سلسلة التوريد تقوض التنمية لدينا

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، أن الولايات المتحدة "تبالغ في توسيع" مفهوم الأمن القومي بفرض عقوبات على سلسلة التوريد ضد الصين لإعاقة نموها.



وأضاف المتحدث، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي دوري في بكين أن "تلك الخطوات تقوض بشكل خطير الحقوق الشرعية ومصالح الشركات الصينية وتحرم الصين من حقها في التنمية"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.



وتابع تشاو أن تلك الاستراتيجية ستدفع فقط أكبر اقتصادين في العالم لـ"المواجهة والصراع".



وكانت وزارة التجارة قد وضعت الشهر الماضي شركة "سينوبسيس" ومقرها كاليفورنيا، وهي أكبر مورد للبرمجيات، المستخدمة لتصنيع أشباه الموصلات، قيد التحقيق بسبب احتمال تمريرها لتكنولوجيا مهمة لشركتين صينيتين محظورتين، طبقا لمصادر على صلة بالقضية.