توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي الترجمة وجامعة الأزهر

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وقع المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بروتوكول تعاون مع مركز الأزهر للترجمة برئاسة الدكتور أحمد العزبي، وذلك بحضور الدكتورة هند أسعد المشرف على شؤون الترجمة بالمركز القومي للترجمة، والدكتور خالد عبداللطيف المنسق العام لمركز الأزهر للترجمة.

يتضمن بروتوكول التعاون تبادل الإصدارات والنشر المشترك، وعقد الندوات المشتركة، وإصدار مجلة عن الترجمة والتعاون على الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية والآسيوية والإفريقية.

كما يتضمن البروتوكول تبادل الرؤى في مجالات التعاون المشتركة، وأيضا تعاون الطرفين على تشجيع البحوث والدراسات في مجال الترجمة وتطوير منهجيات تدريس الترجمة وعقد ورش للتدريب وتبادل المدربين بين الطرفين.